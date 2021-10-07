Рада взяла паузу у спікеріаді - що відбувалося в парламенті

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Ракурс

Верховна Рада у четвер взяла паузу щодо голосування за нового спікера, на посаду якого «Слуги народу» і Банкова висунули Руслана Стефанчука.

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка головувала в парламенті 7 жовтня після відставки Дмитра Разумкова, закрила пленарне засідання.

Разумков отримав нове місце у сесійній залі — на «гальорці», поблизу нардепів «Євросолідарності». Він встиг завуальовано заявити про свої президентські амбіції.

Народні депутати після годинної перерви увійшли у питання обрання нового спікера, але не змогли завершити його до 15.15. Часу вистачило тільки на висунення кандидатів, подання їхніх документів, представлення і сесії питань-відповідей.

«Слуга народу» делегувала у спікери першого заступника голови Руслана Стефанчука, а голову СН Олександра Корнієнка — на посаду першого заступника.

Від «Голосу» подали Ярослава Железняка, «Європейської солідарності» — Олексія Гончаренка та Яну Зінкевич. При цьому Гончаренко висунув позафракційного Гео Лероса.

Згодом у виступах Железняк і Лерос взяли самовідвід, а Гончаренко наприкінці свого емоційного виступу заспівав пісню футбольних фанатів Харкова і привітав у такий спосіб лідера РФ з днем народження.

Після цього о 15.15 віце-спікер Кондратюк несподівано закрила пленарне засідання. До питання призначення спікера повернуться у п’ятницю після години запитань до уряду.

Нагадаємо, що 7 жовтня Верховна рада підтримала відставку спікера Дмитра Разумкова. «За» його зняття з посади проголосували 284 народних депутати.