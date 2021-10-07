Рада взяла паузу в спикериаде — что происходило в парламенте (ФОТО)

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Ракурс

Верховная Рада в четверг взяла паузу по поводу голосования за нового спикера, на должность которого «Слуги народа» и Банковая выдвинули Руслана Стефанчук.

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, которая председательствовала в парламенте 7 октября после отставки Дмитрия Разумкова, закрыла пленарное заседание.

Разумков получил новое место в сессионном зале — на «галерке», возле нардепов «Евросолидарности». Он успел завуалировано заявить о своих президентских амбициях.

Народные депутаты после часового перерыва вошли в вопрос избрания нового спикера, но не смогли завершить его до 15.15. Времени хватило только на выдвижение кандидатов, представление их документов, представление программ и сессии вопросов-ответов.

«Слуга народа» делегировала в спикеры первого заместителя председателя Руслана Стефанчука, а главу СН Александра Корниенко — на должность первого заместителя.

От «Голоса» подали Ярослава Железняка, «Европейской солидарности» — Алексея Гончаренко и Яну Зинкевич. При этом Гончаренко выдвинул внефракционного Гео Лероса.

Впоследствии в выступлениях Железняк и Лерос взяли самоотвод, а Гончаренко в конце своего эмоционального выступления спел песню футбольных фанатов Харькова и поздравил таким образом лидера РФ с днем ​​рождения.

После этого в 15.15 вице-спикер Кондратюк неожиданно закрыла пленарное заседание. К вопросу назначения спикера вернутся в пятницу после часа вопросов к правительству.

Напомним, что 7 октября Верховная Рада поддержала отставку спикера Дмитрия Разумкова. «За» его снятие с должности проголосовали 284 народных депутата.