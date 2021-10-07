Разумков о своем президентстве – Рада сняла предохранитель. Фото: ВР

https://racurs.ua/n161299-razumkov-o-svoem-prezidentstve-rada-snyala-predohranitel.html

Ракурс

Дмитрий Разумков рассказал, планирует ли идти на следующие президентские выборы. 7 октября Верховная Рада поддержала его оставку с должности спикера парламента.

На вопрос о президентских амбициях Разумков сказал, что «с поста спикера никто не становился президентом, а сегодня этот предохранитель снят». Об этом бывший председатель Верховной Рады заявил на брифинге.

Лишения депутатского мандата, если слуги это инициируют, будет незаконным. Я никогда не был другом президента — у нас рабочие отношения. Друзья связаны с «95 кварталом», его прошлой жизнью, — добавил политик.

Отставка Разумкова была инициирована «Слугой народа». Финальной точкой конфликта со спикером для Зеленского стало противодействие законопроекту об олигархах, который был проголосован депутатами в отсутствии Разумкова.

Экс-спикер парламента прокомментировал слова президента, что его политические взгляды отличаются от программы «слуг». Разумков подчеркнул, что не видит конкретики, когда его обвиняют в отрыве от партии. Он уверен, что хорошо помнить принципы, ценности и обещания, которые давала «Слуга народа».

Напомним, история спикерства Дмитрия Разумкова окончилась. 7 октября Верховная Рада осталась без руководителя. За отставку Разумкова проголосовали 284 нардепа. «Слугу народа» поддержали ее союзники из «Батькивщины», групп «За будущее» и «Доверие».