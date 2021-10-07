Разумков про своє президентство – Рада зняла запобіжник. Фото: ВР

https://racurs.ua/ua/n161299-razumkov-pro-svoie-prezydentstvo-rada-znyala-zapobijnyk.html

Ракурс

Дмитро Разумков розповів, чи планує іти на наступні президентські вибори. 7 жовтня Верховна Рада підтримала його відкликання з посади спікера парламенту.

На питання про президентські амбіції Разумков сказав, що «з поста спікера ніхто не ставав президентом, а сьогодні цей запобіжник знятий». Про це колишній голова Верховної Ради заявив на брифінгу.

Позбавлення депутатського мандату, якщо слуги це ініціюють, буде незаконним. Я ніколи не був другом президента — у нас робочі стосунки. Друзі більш пов’язані з «95 кварталом», його минулим життя, — додав політик.

Відставка Разумкова була ініційована «Слугою народу». Фінальною крапкою конфлікту зі спікером для Зеленського стала протидія законопроекту про олігархів, що був проголосований депутатами за відсутності Разумкова.

Екс-спікер парламенту прокоментував слова президента, що його політичні погляди відрізняються від програми «слуг». Разумков підкреслив, що не бачить конкретики, коли його звинувачують у відриві від партії. Він впевнений, що добре пам’ятає принципи, цінності та обіцянки, які давала «Слуга народу».

Нагадаємо, історія спікерства Дмитра Разумкова дійшла до кінця. 7 жовтня Верховна Рада залишилася без очільника. За відставку Разумкова проголосували 284 нардепи. «Слугу народу» підтримали її союзники з «Батьківщини», груп «За майбутнє" та «Довіра».