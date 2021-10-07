Владимир Путин. Фото: vedomosti.ru

https://racurs.ua/n161316-putina-pozdravili-v-rade-s-dnem-rojdeniya-narodnoy-pesney-fanatov-video.html

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Песню о Путине спели в Верховной Раде Украины, вспомнив о дне рождения президента страны-агрессора.

У нас сегодня в мире есть именинник, зовут его Владимир Путин. Давайте вместе споем для него украинскую народную песню, — сказал нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко во время своего выступления.

После этого депутаты спели «Путин — х*йло», а свое выступление Гончаренко закончил под аплодисменты коллег.

Спасибо Верховной Раде за поддержку. Ла-ла-ла-ла, — написал нардеп в своих соцсетях.

Напомним, ранее мы сообщали, что катафалк Путина впервые показали в России. Автомобиль предназначен для траурных церемоний в похоронах госчиновников РФ высшего звена — от глав министерств до первых лиц государства.