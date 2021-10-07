Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Путин. Фото: vedomosti.ru

Путина поздравили в Раде с днем рождения народной песней фанатов (ВИДЕО)

7 окт 2021, 15:03
999

Песню о Путине спели в Верховной Раде Украины, вспомнив о дне рождения президента страны-агрессора.

У нас сегодня в мире есть именинник, зовут его Владимир Путин. Давайте вместе споем для него украинскую народную песню, — сказал нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко во время своего выступления.

После этого депутаты спели «Путин — х*йло», а свое выступление Гончаренко закончил под аплодисменты коллег.

Спасибо Верховной Раде за поддержку. Ла-ла-ла-ла, — написал нардеп в своих соцсетях.


Напомним, ранее мы сообщали, что катафалк Путина впервые показали в России. Автомобиль предназначен для траурных церемоний в похоронах госчиновников РФ высшего звена — от глав министерств до первых лиц государства.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров