Верховная Рада переименовала два села, фото: pro.primorsk.biz

https://racurs.ua/n161315-rada-pereimenovala-dva-naselennyh-punkta.html

Ракурс

Верховная Рада сегодня, 7 октября, приняла решение о переименовании двух населенных пунктов.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Так, постановлением № 5075, за которое проголосовали 278 народных депутатов, село Болгарка Бердянского района Запорожской области переименовано на Софиевку. За соответствующее решение проголосовали 278 народных избранников.

Село было основано болгарскими переселенцами в 1862 году под названием Романовна (по другим источникам — Романовка). В 1926 году его переименовали в честь Василия Коларова, одного из деятелей болгарской компартии и Коминтерна.

В рамках декоммунизации областная комиссия по вопросам ликвидации символов тоталитаризма прислушалась к мнению областного болгарского общества и выбрала топоним Болгарка. Однако проведенный в 2016 году по инициативе сельского головы подворное опрос показал, что более 70% крестьян хотят, чтобы село называлось Софиевка.

По мнению активистов, название Софиевка сочетает в себе память о первых поселенцах и столице Болгарии, а также мудрость, рассудительность и глубокую веру жителей села.

Интересно, что в Бердянском районе Запорожской области уже есть село с названием Софиевка. Этот населенный пункт, основанный в 1921 году, входит в состав Андреевского поселкового совета. Большинство его жителей являются болгарами по национальности.

Такой Совет постановлением № 5077 переименовала село Старый Чорторийск Камень-Каширского района Волынской области на село Чарторыйск. За это решение проголосовали 297 депутатов.

Переименование села было инициировано Старочорторийским сельским советом с целью возвращения его исторического названия.

Впервые указанный населенный пункт упоминается под названием «Черторыескъ» в «Повести временных лет» под 1100 годом, — отмечают авторы постановления в пояснительной записке.



В то же время в Институте украинского языка НАН Украины такое переименование считают нецелесообразным, мотивируя это тем, что форма Чарторыйск является вторичной к Чорторыйску, поскольку возникла на польской почве, отмечается в пояснительной записке соответствующего постановления.

Напомним, 6 октября Верховная Рада вернула селу на Львовщине «декоммунизованное» название.