Рада перейменувала два населені пункти

Верховна Рада перейменувала два села, фото: pro.primorsk.biz

https://racurs.ua/ua/n161315-rada-pereymenuvala-dva-naseleni-punkty.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 7 жовтня, ухвалила рішення про перейменування двох населених пунктів.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Так, постановою № 5075, за яку проголосували 278 народних депутатів, село Болгарка Бердянського району Запорізької області перейменовано на Софіївку. За відповідне рішення проголосували 278 народних обранців.

Село було засноване болгарськими переселенцями у 1862 році під назвою Романівна (за іншими джерелами — Романівка). У 1926 році його перейменували на честь Василя Коларова, одного з діячів болгарської компартії та Комінтерну.

В межах декомунізації обласна комісія з питань ліквідації символів тоталітаризму прислухалася до думки обласного болгарського товариства та обрала топонім Болгарка. Проте проведене у 2016 році за ініціативи сільського голови подвірне опитування показало, що понад 70% селян хочуть, щоб село називалося Софіївка.

На думку активістів, назва Софіївка поєднує в собі пам’ять про перших поселенців та столицю Болгарії, а також мудрість, розважливість та глибоку віру жителів села.

Цікаво, що в Бердянському районі Запорізької області вже є село з назвою Софіївка. Цей населений пункт, заснований у 1921 році, входить до складу Андріївської селищної ради. Більшість його жителів є болгарами за національністю.

Такою Рада постановою № 5077 перейменувала село Старий Чорторийськ Камінь-Каширського району Волинської області на село Чарторийськ. За це рішення проголосували 297 депутатів.

Перейменування села було ініційоване Старочорторийською сільською радою з метою повернення його історичної назви.

Вперше зазначений населений пункт згадується під назвою «Чєрторыєскъ» у «Повісті минулих літ» під 1100 роком, — зазначають автори постанови в пояснювальній записці.



Водночас у Інституті української мови НАН України таке перейменування вважають недоцільним, мотивуючи це тим, що форма Чарторийськ є вторинною до Чорторийськ, оскільки виникла на польському ґрунті, зазначається в пояснювальній записці відповідної постанови.

Нагадаємо, 6 жовтня Верховна Рада повернула селу на Львівщині «декомунізовану» назву.