«Легитимного» Януковича заочно арестовали по делу «Межигорья»

https://racurs.ua/n161314-legitimnogo-yanukovicha-zaochno-arestovali-po-delu-mejigorya.html

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Виктора Януковича, президента-беглеца, 7 октября заочно арестовали. Речь идет о деле по поводу завладения «Межигорьем», которое НАБУ ведет с 2019 года.

Материалы уголовного производства насчитывают уже более 1,5 тыс. томов, сообщается в трансляции заседания.

Такое решение приняла следственная судья Антикоррупционного суда Екатерина Широкая. Указанный заочный арест необходим для объявления Януковича в международный розыск средствами Интерпола и начала процедуры заочного суда над ним.

Это решение еще может быть обжаловано в апелляционной палате ВАКС.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила о такой мере пресечения, поскольку есть основания полагать, что экс-президент скрывается от органов досудебного расследования. А значит — САП и НАБУ не знают его местонахождение, и он может оказать давление на свидетелей и уничтожить документы.

По версии следствия, сын президента Александр Янукович организовал создание и приобретение частных фирм с целью прикрытия незаконной деятельности по завладению «Межигорьем». Его отец Виктор, будучи в 2007 году в должности премьер-министра, был пособником и злоупотреблял своим служебным положением — помог завладеть государственным имуществом в особо крупных размерах.

Также сына Януковича подозревают в легализации доходов, полученных преступным путем. По поводу Януковича-младшего также инициировали заочную процедуру.

В конце августа следствие по делу о незаконном присвоении Януковичем резиденции «Межигорье» Антикоррупционный суд разрешил проводить заочно.

Дело о «Межигорье» касается сделки 2007 года, когда Виктор Янукович, который возглавлял Кабмин передал резиденцию в уставный фонд госкомпании «Надра Украины», после чего она заключила договор мены с фирмой «Мединвесттрейд». Обмен заключался в том, что государство отдало частной фирме «Межигорье», а взамен получило два нежилых здания в Киеве по адресу Парковая аллея, 3 и Парковая аллея, 5−7.

Через два месяца — в ноябре 2007 года — компания «Мединвесттрейд» продала резиденцию «Межигорье» фирме «Танталит». «Межигорье» было домом для Януковича до его побега из Украины.