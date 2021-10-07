«Легітимного» президента Януковича заочно заарештували у справі "Межигір'я", фото - Шпальта

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Ракурс

Віктора Януковича, президента-втікача, 7 жовтня заочно заарештували. Йдеться про справу щодо заволодіння «Межигір'ям», яку НАБУ веде з 2019 року.

Матеріали кримінального провадження налічують вже понад 1,5 тис. томів, повідомляється у трансляції засідання.

Таке рішення ухвалила слідча суддя Антикорупційного суду Катерина Широка. Вказаний заочний арешт необхідний для оголошення Януковича у міжнародний розшук засобами Інтерполу та початку процедури заочного суду над ним.

Це рішення ще може бути оскаржене до апеляційної палати ВАКС.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просила про такий запобіжний захід, адже мала підстави вважати, що екс-президент переховується від органів досудового розслідування. А відтак — САП та НАБУ не знають його місцеперебування, й він може чинити тиск на свідків та знищити документи.

За версією слідства, син президента Олександр Янукович організував створення та придбання приватних фірм з метою прикриття незаконної діяльності щодо заволодіння «Межигір'ям». Його батько Віктор, будучи у 2007 році на посаді прем'єр-міністра, був пособником та шляхом зловживання своїм службовим становищем допоміг заволодіти державним майном в особливо великих розмірах.

Також сина Януковича підозрюють у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Стосовно Януковича-молодшого також ініціювали заочну процедуру.

Наприкінці серпня слідство у справі про незаконне привласнення Януковичем резиденції «Межигір'я» Антикорупційний суд дозволив проводити заочно.

Справа про «Межигір'я» стосується оборудки 2007 року, коли Віктор Янукович, який очолював Кабмін, передав резиденцію до статутного фонду держкомпанії «Надра України», після чого вона уклала договір міни з фірмою «Медінвесттрейд». Обмін полягав в тому, що держава віддала приватній фірмі «Межигір'я», а натомість отримала дві нежитлові будівлі в Києві за адресою Паркова алея, 3 і Паркова алея, 5−7.

Через два місяці — в листопаді 2007 року — компанія «Медінвесттрейд» продала резиденцію «Межигір'я» фірмі «Танталіт». «Межигір'я» було домівкою для Януковича до його втечі з України.