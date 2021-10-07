Нардеп Сергій Соболєв. Фото: liga.net

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Голосування фракції «Батьківщина» за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова пояснив нардеп Сергій Соболєв.

Парламентар розповів, що напередодні мав розмову з Разумковим щодо порушення регламенту. За його словами, голова ВРУ заявляв, що не подаватиме до суду через це, а хоче, щоб «щоб ця ситуація була доведена до абсурду». Про це повідомляється на YouTube-каналі LBTV.

Також Соболєв відзначив, що саме Разумков найбільш підготовлений політик для посади спікера, однак, коли ним керує монобільшість, його роблять «винним у всьому». На думку нардепа, Разумков має поняття моральності й честі на відміну від «слуг» Олександра Корнієнка та Руслана Стефанчука.

Це не абсурд — це крах монобільшості, — сказав нардеп у відповідь на питання журналістів, чому його фракція все ж проголосувала відставку Разумкова.

Також Соболєв додав, що «Батьківщина» не голосуватиме за призначення головою Верховної Ради представника від «Слуги народу».

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада залишилася без очільника. За відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова проголосували 284 нардепи. «Слугу народу» підтримали її союзники з «Батьківщини», груп «За майбутнє" та «Довіра».