Два регіони закриються на локдаун найближчої неділі. Фото: Ракурс

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Карантин в Україні планують посилити в деяких регіонах. Харківській та Херсонській областям загрожує «червона» зона епідеміологічної небезпеки.

На Херсонщині місцева влада вже попередила громадян, що з 10 жовтня почнеться життя за новими правилами. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

У «червоній» зоні дозволяється робота відділень банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. Водночас питання режиму роботи транспорту вирішує місцева влада.

За словами Радуцького, у Мелітополі міська рада вирішила здійснювати перевезення пасажирів у громадському транспорті з 6.00 до 9.00 та з 16.00 до 19.00 за умови обов’язкової наявності у водія та пасажирів або сертифікату про вакцинацію, або негативного тесту на коронавірус.

Нагадаємо, COVID-лікарні, підпорядковані Харкову, завантажені на 79%, обласні медзаклади — на 78%. Завантаженість лікарень у районах області складає 72%. Минулої доби в області госпіталізували 215 людей.

На ранок було зайнято 2 тис. 918 ліжок, що складає близько 72%. У реанімаційних відділеннях 274 ліжка, 185 з них зайняті, що складає 67%, на апаратах ШВЛ — 132 пацієнти. Загалом серед госпіталізованих — 131 щеплена людина (4% від загальної кількості пацієнтів).