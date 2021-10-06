Коронавирус. Фото: istock

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Карантин в Україні можуть запровадити в тому випадку, якщо коронавірус продовжить активно ширитися.

До «помаранчевої» зони карантину наразі потрапили вже 11 областей. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Через високу динаміку госпіталізацій хворих на коронавірус до помаранчевої зони потрапили:

Вінницька область;

Рівненська область;

Херсонська область;

Хмельницька область.

Рівень госпіталізацій перевищено в:

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Чернівецькій області.

Завантаженість ліжок із киснем перевищує допустиму норму в Донецькій і Запорізькій областях. Коефіцієнт позитивних тестів на коронавірус перевищує норму в Житомирській та Сумській областях.

Зауважимо, що «помаранчева» зона не передбачає обов’язкове введення нових карантинних обмежень. Однак вона є сигналом — регіон незабаром може перейти в «червону» зону, місцева влада може самостійно посилювати карантин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні восени спалахнув із новою силою. Наразі три області відповідають критеріям червоного рівня епідеміологічної небезпеки.