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Коронавирус. Фото: istock

Карантин в Україні — де ситуація погіршується (ІНФОГРАФІКА)

6 жов 2021, 22:01
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Карантин в Україні можуть запровадити в тому випадку, якщо коронавірус продовжить активно ширитися.

До «помаранчевої» зони карантину наразі потрапили вже 11 областей. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Коронавірус в Україні. Інфографіка: МОЗ

Через високу динаміку госпіталізацій хворих на коронавірус до помаранчевої зони потрапили:

  • Вінницька область;
  • Рівненська область;
  • Херсонська область;
  • Хмельницька область.

Рівень госпіталізацій перевищено в:

  • Харківській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Чернівецькій області.

Завантаженість ліжок із киснем перевищує допустиму норму в Донецькій і Запорізькій областях. Коефіцієнт позитивних тестів на коронавірус перевищує норму в Житомирській та Сумській областях.


Зауважимо, що «помаранчева» зона не передбачає обов’язкове введення нових карантинних обмежень. Однак вона є сигналом — регіон незабаром може перейти в «червону» зону, місцева влада може самостійно посилювати карантин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні восени спалахнув із новою силою. Наразі три області відповідають критеріям червоного рівня епідеміологічної небезпеки.

Джерело: Ракурс


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