Карантин в Україні — де ситуація погіршується (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n161278-karantyn-v-ukrayini-de-sytuaciya-pogirshuietsya-infografika.htmlРакурс
Карантин в Україні можуть запровадити в тому випадку, якщо коронавірус продовжить активно ширитися.
До «помаранчевої» зони карантину наразі потрапили вже 11 областей. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
Через високу динаміку госпіталізацій хворих на коронавірус до помаранчевої зони потрапили:
- Вінницька область;
- Рівненська область;
- Херсонська область;
- Хмельницька область.
Рівень госпіталізацій перевищено в:
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Чернівецькій області.
Завантаженість ліжок із киснем перевищує допустиму норму в Донецькій і Запорізькій областях. Коефіцієнт позитивних тестів на коронавірус перевищує норму в Житомирській та Сумській областях.
Зауважимо, що «помаранчева» зона не передбачає обов’язкове введення нових карантинних обмежень. Однак вона є сигналом — регіон незабаром може перейти в «червону» зону, місцева влада може самостійно посилювати карантин.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні восени спалахнув із новою силою. Наразі три області відповідають критеріям червоного рівня епідеміологічної небезпеки.