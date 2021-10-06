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Ракурс
Коронавирус. Фото: istock

Карантин в Украине — где ситуация ухудшается (ИНФОГРАФИКА)

6 окт 2021, 22:01
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Карантин в Украине могут ввести в том случае, если коронавирус продолжит активно распространяться.

В «оранжевую» зону карантина попали уже 11 областей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Коронавирус в Украине. Инфографика: МинздравИз-за высокой динамики госпитализаций в «оранжевую» зону попали:

  • Винницкая область;
  • Ровенская область;
  • Херсонская область;
  • Хмельницкая область.

Уровень госпитализации больных коронавирусом превышен в:

  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области;
  • Черновицкой области.

Загруженность коек с кислородом превышает допустимую норму в Донецкой и Запорожской областях. Коэффициент положительных тестов на коронавирус превышает норму в Житомирской и Сумской областях.


Заметим, что «оранжевая» зона не предусматривает обязательное введение новых карантинных ограничений. Однако она является сигналом — регион вскоре может перейти в «красную» зону, местные власти могут самостоятельно усиливать карантин.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине осенью вспыхнул с новой силой. Сейчас три области соответствуют критериям красного уровня эпидемиологической опасности.

Источник: Ракурс


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