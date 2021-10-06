Карантин в Украине — где ситуация ухудшается (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n161278-karantin-v-ukraine-gde-situaciya-uhudshaetsya-infografika.htmlРакурс
Карантин в Украине могут ввести в том случае, если коронавирус продолжит активно распространяться.
В «оранжевую» зону карантина попали уже 11 областей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Из-за высокой динамики госпитализаций в «оранжевую» зону попали:
- Винницкая область;
- Ровенская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область.
Уровень госпитализации больных коронавирусом превышен в:
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Черновицкой области.
Загруженность коек с кислородом превышает допустимую норму в Донецкой и Запорожской областях. Коэффициент положительных тестов на коронавирус превышает норму в Житомирской и Сумской областях.
Заметим, что «оранжевая» зона не предусматривает обязательное введение новых карантинных ограничений. Однако она является сигналом — регион вскоре может перейти в «красную» зону, местные власти могут самостоятельно усиливать карантин.
Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине осенью вспыхнул с новой силой. Сейчас три области соответствуют критериям красного уровня эпидемиологической опасности.