Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n161278-karantin-v-ukraine-gde-situaciya-uhudshaetsya-infografika.html

Ракурс

Карантин в Украине могут ввести в том случае, если коронавирус продолжит активно распространяться.

В «оранжевую» зону карантина попали уже 11 областей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Из-за высокой динамики госпитализаций в «оранжевую» зону попали:

Винницкая область;

Ровенская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область.

Уровень госпитализации больных коронавирусом превышен в:

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Черновицкой области.

Загруженность коек с кислородом превышает допустимую норму в Донецкой и Запорожской областях. Коэффициент положительных тестов на коронавирус превышает норму в Житомирской и Сумской областях.

Заметим, что «оранжевая» зона не предусматривает обязательное введение новых карантинных ограничений. Однако она является сигналом — регион вскоре может перейти в «красную» зону, местные власти могут самостоятельно усиливать карантин.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине осенью вспыхнул с новой силой. Сейчас три области соответствуют критериям красного уровня эпидемиологической опасности.