Два региона закроются на локдаун в ближайшее воскресенье. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n161312-dva-regiona-zakroutsya-na-lokdaun-v-blijayshee-voskresene.html

Ракурс

Карантин в Украине планируют усилить в некоторых регионах. Харьковской и Херсонской областям грозит «красная» зона эпидемиологической опасности.

На Херсонщине местные власти уже предупредили граждан, что с 10 октября начнется жизнь по новым правилам. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

В «красной» зоне разрешается работа отделений банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов. В то же время вопросы режима работы транспорта решают местные власти.

По словам Радуцкого, в Мелитополе городской совет решил осуществлять перевозки пассажиров в общественном транспорте с 6.00 до 9.00 и с 16.00 до 19.00 при условии обязательного наличия у водителя и пассажиров или сертификата о вакцинации, или отрицательного теста на коронавирус.

Напомним, COVID-больницы, подчиненные Харькову, загружены на 79%, областные медучреждения — на 78%. Загруженность больниц в районах области составляет 72%. За прошедшие сутки в области госпитализировали 215 человек.

Утром былы заняты 2 тыс. 918 коек, что составляет около 72%. В реанимационных отделениях 274 кровати, 185 из них заняты, что составляет 67%, на аппаратах ИВЛ — 132 пациента. В целом среди госпитализированных — 131 привитый человек (4% от общего количества пациентов).