Нобелевку по литературе 2021 присудили за описание последствий колониализма и судьб беженцев

https://racurs.ua/n161311-nobelevku-po-literature-2021-prisudili-za-opisanie-posledstviy-kolonializma-i-sudb-bejencev.html

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Нобелевскую премию по литературе в 2021 году получил танзанийский писатель Абдулразак Гурна за раскрытие темы последствий колониализма и судьбы беженцев.

Премия романисту из Танзании присуждена «из-за его бескомпромиссном и сочувственном проникновении в последствия колониализма и судьбу беженца в пропасти между культурами и континентами».

В заявлении Нобелевской премии заявлено, что в произведениях Гурны обращается к переживаниям беженцев, основное внимание уделяется поискам идентичности и своего реноме.

Персонажи оказываются между культурами и континентами, между жизнью, которая была, и жизнью зарождающейся — это опасное состояние, которого трудно избежать, — цитирует заявление Твиттер Нобелевского комитета.

В Стокгольме продолжается Нобелевская неделя. Раньше называли обладателей наград в области медицины, физики и химии.

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии в литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк с формулировкой «за ее однозначный поэтический голос, который с суровой красотой превращает индивидуальную сущность в универсальную».

8 октября объявят лауреата премии мира. Нобелевская неделя закончится 11 октября, когда станут известны лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Госбанком Швеции.