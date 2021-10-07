Самые старые лыжи из когда-либо найденных обнаружили во льдах Норвегии. Фото: Naked Science

https://racurs.ua/n161310-samye-starye-lyji-iz-kogda-libo-naydennyh-obnarujili-vo-ldah-norvegii-foto.html

Ракурс

Древнейшие лыжи обнаружили в Норвегии вследствие таяния ледников.

Этим предметам почти 1 тыс. 300 лет, это старейшая пара лыж из когда-либо найденных. Первую лыжу обнаружили в Национальном норвежском парке Райнхейен на горе Дигерварден в графстве Иннландет еще в 2014 году. А через семь лет лед растаял настолько, что ученым предстала и другая лыжа. Они нашли ее на той же горе 26 сентября, ориентируясь по фотографиям и GPS-координатам, известным по первой находке. Об этом сообщает Naked Science.

Лыжи сделаны из дерева, в длину достигают 187 см, а в ширину — 17 см. Это примерно на 17 см длиннее, чем первая найденная лыжа. Ученые считают, что могло быть связано с тем, что лыжи изготавливали вручную.

Ученые уверены, что оба предмета составляют пару, поскольку сделаны из идентичной основы, состоящий из трех скрученных березовых переплетов, кожаного ремня и деревянной вилки. Ученые планируют исследовать находку, чтобы понять, в какой момент они сломались — после того, как их бросил лыжник, или во время езды. Как известно, катались на лыжах в Скандинавии не менее 4 тыс. лет назад.

Напомним, подземелья со странными монументами обнаружили в турецкой провинции Шанлыурфа на археологической стоянке Карахантепа. Во время раскопок археологи наткнулись на каменные головы, которым около 11 тыс. лет.

Источник: Naked Science