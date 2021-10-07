В мире продолжается вакцинация от коронавируса, фото: Marco Verch

https://racurs.ua/n161309-vakcinaciu-modernoy-ogranichila-finlyandiya-iz-za-pobochnyh-effektov-detali.html

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Финляндия приостанавливает применение вакцины от коронавируса Moderna для прививки мужчин, родившихся в 1991 году и позже.

Причиной является риск развития редкого побочного эффекта — миокардита (воспалительного заболевания сердечной мышцы), сообщает The Guardian.

Шведские и датские чиновники здравоохранения также уже объявили, что они приостановят использование вакцины Moderna для молодежи и детей.

Скандинавское исследование с участием Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании показало, что риск развития миокардита у мужчин в возрасте до 30 лет, получивших вакцину Moderna Spikevax, чуть выше, чем у других, — отмечают финские чиновники из сферы здравоохранения.

В то же время отмечается, что миокардит обычно проходит сам по себе через несколько дней.

В качестве меры предосторожности в Финляндии мальчикам и молодым мужчинам будут вводить вакцину компании Pfizer.

В компании Moderna уже заявили, что знают об этом решении регулирующих органов стран Скандинавии.

Как правило, это легкие случаи, и люди обычно выздоравливают в течение короткого времени после стандартного лечения и отдыха, — уверяют в компании. — Риск развития миокардита значительно возрастает для тех, кто заразился коронавирусом, и вакцинация является лучшим способом защиты от него.

Источник: The Guardian