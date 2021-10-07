Кто из «слуг народа» не голосовал за отставку Разумкова

https://racurs.ua/n161308-kto-iz-slug-naroda-ne-golosoval-za-otstavku-razumkova.html

Ракурс

Отставку Дмитрия Разумкова поддержала Верховная Рада, но не все депутаты из «Слуги народа» голосовали за это.

Согласно данным поименного голосования на сайте Верховной Рады, выступили против отставки спикера семь представителей «Слуги народа»:

Людмила Буймистер,

Артем Дмитрук,

Владимир Козак,

Олег Воронько,

Оксана Дмитриева,

Василий Мокан,

Нелли Яковлева.

Воздержались четыре нардепа пропрезидентской партии: Александр Бакумов, Валерий Божик, Дмитрий Гурин, Дмитрий Микиша. В то же время голосовали «за» выходцы из «Слуги народа» Александр Юрченко, Роман Иванисов и Евгений Шевченко.

Отсутствовали Сергей Бабак, Константин Касай, Михаил Новиков, Евгений Петруняк, Александр Ткаченко, Иван Юнаков, Любовь Шпак, Ольга Саладуха, Дмитрий Наталуха, Дарья Володина, Олег Арсенюк.

Напомним, история спикерства Дмитрия Разумкова окончилась. 7 октября Верховная Рада осталась без руководителя. За отставку Разумкова проголосовали 284 нардепа. «Слугу народа» поддержали ее союзники из «Батькивщины», групп «За будущее» и «Доверие». После своей отставки на брифинге Разумков заявил, что будет искать союзников, в том числе и среди «слуг».