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Ракурс
На матч сборной Украины впервые пустят с ковид-сертификатом

На матч сборной Украины впервые пустят с ковид-сертификатом

7 окт 2021, 13:30
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12 октября на стадионе «Арена Львов» состоится отборочный матч ЧМ-2022 между национальными сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

Из-за новой вспышки коронавируса власти Львова 6 октября ввела жесткие карантинные нормы.

На стадион болельщиков допустят только при наличии:

  • отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции не более чем за 72 часа до начала мероприятия;
  • экспресс-теста на определение антигенакоронавирусу SARS-CoV-2 не более чем за 72 часа до начала мероприятия;
  • документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

Ассоциация футбола Украины просит болельщиков с пониманием отнестись к указанным мероприятиям.

На стадионе во время матча болельщики должны находиться в масках, закрывая ими нос и рот. При входе на стадион каждый будет проходить температурный скрининг и показывать документы, удостоверяющие личность.

У детей до 18 лет, которые имеют отдельное место, смогут попасть на стадион только предъявив билет на матч (такие болельщики не требуют справки о вакцинации или прохождения тестов).

«Ракурс» сообщал, что Львов со следующей недели могут закрыть на локдаун. О введении жесткого карантина 6 октября сообщил мэр Андрей Садовый. Окончательное решение о локдауне примет местная комиссия 8 октября.


В начале октября Садовый предупреждал, что Львов не сможет избежать красной зоны карантина в Украине.

Он рассказывал, что в больницах в тяжелом состоянии находятся люди, которые ранее не болели коронавирусом, а также те, кто не делал прививки от COVID-19.

Источник: Ракурс


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