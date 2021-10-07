На матч сборной Украины впервые пустят с ковид-сертификатом

https://racurs.ua/n161307-na-match-sbornoy-ukrainy-vpervye-pustyat-s-kovid-sertifikatom.html

Ракурс

12 октября на стадионе «Арена Львов» состоится отборочный матч ЧМ-2022 между национальными сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

Из-за новой вспышки коронавируса власти Львова 6 октября ввела жесткие карантинные нормы.

На стадион болельщиков допустят только при наличии:

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции не более чем за 72 часа до начала мероприятия;

экспресс-теста на определение антигенакоронавирусу SARS-CoV-2 не более чем за 72 часа до начала мероприятия;

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

Ассоциация футбола Украины просит болельщиков с пониманием отнестись к указанным мероприятиям.

На стадионе во время матча болельщики должны находиться в масках, закрывая ими нос и рот. При входе на стадион каждый будет проходить температурный скрининг и показывать документы, удостоверяющие личность.

У детей до 18 лет, которые имеют отдельное место, смогут попасть на стадион только предъявив билет на матч (такие болельщики не требуют справки о вакцинации или прохождения тестов).

«Ракурс» сообщал, что Львов со следующей недели могут закрыть на локдаун. О введении жесткого карантина 6 октября сообщил мэр Андрей Садовый. Окончательное решение о локдауне примет местная комиссия 8 октября.

В начале октября Садовый предупреждал, что Львов не сможет избежать красной зоны карантина в Украине.

Он рассказывал, что в больницах в тяжелом состоянии находятся люди, которые ранее не болели коронавирусом, а также те, кто не делал прививки от COVID-19.