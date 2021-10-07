На матч збірної України вперше пустять з ковід-сертифікатом

https://racurs.ua/ua/n161307-na-match-zbirnoyi-ukrayiny-vpershe-pustyat-z-kovid-sertyfikatom.html

Ракурс

12 жовтня на стадіоні «Арена Львів» відбудеться відбірний матч ЧС-2022 між національними збірними України та Боснії і Герцеговини.

Через нових спалах коронавірусу влада Львова 6 жовтня запровадила жорсткіші карантинні норми.

На стадіон уболівальників допустять лише за наявності:

негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції не більш як за 72 години до початку заходу;

експрес-тесту на визначення антигенакоронавірусу SARS-CoV-2 не більш як за 72 години до початку заходу;

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.

Асоціація футболу України просить вболівальників із розумінням поставитись до зазначених заходів та завчасно прийти на стадіон.

На стадіоні під час матчу вболівальники мають перебувати в масках, закриваючи ними ніс і рот. Під час входу на стадіон кожен проходитиме температурний скринінг та показуватиме документи, які посвідчують особу.

Діти віком до 18 років, які матимуть окреме місце, зможуть потрапити на стадіон лише пред’явивши квиток на матч (такі вболівальники не потребують довідки про вакцинацію чи проходження тестів).

«Ракурс» повідомляв, що Львів з наступного тижня можуть закрити на локдаун. Про запровадження жорсткого карантину 6 жовтня повідомив мер Андрій Садовий. Остаточне рішення про локдаун ухвалить місцева комісія 8 жовтня.

На початку жовтня Садовий попереджав, що Львів не зможе уникнути потрапляння у червону зону карантину в Україні.

Він розповідав, що в лікарнях у важкому стані перебувають люди, які раніше не хворіли на коронавірус, а також ті, хто не робив щеплення від COVID-19.