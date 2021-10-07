Путін змилостивився пустити більше газу в Європу і збив ціни. Фото: ytro.news

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Ф’ючерсні ціни на газ в Європі 6 жовтня становили 1 тис. 937 дол. за 1 тис. куб. м., але потім різко впали після заяви президента Росії Володимира Путіна, який запропонував «Газпрому» подумати про збільшення пропозиції російського газу на європейському ринку і прокоментував транзит через Україну. Про це повідомляє BBC.

Але зробити це потрібно акуратно. Порахуйте з «Газпромом», поговоріть. Я з вами згоден. Нам такий ажіотаж спекулятивний ні до чого. Тому що, як відомо, за ажіотажем відбуваються інші малоприємні події, — зазначив президент країни-агресора.

Як відомо, 28 вересня ціни на газ в Європі встановили історичний рекорд, вперше перевищивши 1 тис. дол. за 1 тис. куб. м. Відтоді ціни продовжували стрімко зростати.

Увечері в середу, 6 жовтня, ціна газу на європейській біржі впала на 36% за кілька годин. При цьому в останні тижні спостерігалося рекордне зростання, вчора ф’ючерсні ціни торгувалися ще по 1 тис. 924 дол., але через кілька хвилин після заяви Путіна ціни впали до 1 тис. 243 дол.

Як відомо, за підсумками перших дев’яти місяців поточного року транзит газу через ГТС України знизився на 17,2%. Глава оператора Газотранспортної системи Сергій Макогон зазначав, «Газпром» не зацікавлений у збільшенні поставок. У січні-вересні 2021 року транзит газу через українську ГТС впав на 17,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до 32,7 млрд куб. м.

Нагадаємо, газовий шантаж Росії відбувається на тлі підготовки до введення в експлуатацію газогону «Північний потік-2». Франція, Іспанія, Чехія, Румунія і Греція закликали Євросоюз розслідувати причини різкого підвищення ціни на газ.

Джерело: BBC