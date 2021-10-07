Сюжет з «Мауглі» побачили в «Євросолідарності» через відставку Разумкова

Сюжет з «Мауглі» побачили в «Євросолідарності» через відставку Разумковаhttps://racurs.ua/ua/n161305-sujet-z-maugli-pobachyly-v-ievrosolidarnosti-cherez-vidstavku-razumkova.htmlРакурс
Дмитра Разумкова сьогодні, 7 жовтня, Верховна Рада голосами 284 народних депутатів зняла з посади спікера парламенту.
В історії зі зняттям Разумкова, який під час парламентських виборів 2019 року був № 1 у партійному списку «Слуги народу», в «Європейській солідарності» побачили аналогії з відомою історією Редьярда Кіплінга про Мауглі — індійського хлопчика, вихованого зграєю вовків на чолі з Акеллою, убити якого намагався тигр-людоїд Шерхан зі своїм спільником шакалом Табакі.
Нардеп Ірина Геращенко, виступаючи з трибуни Верховної Ради напередодні голосування за відставку Разумкова, заявила, що в парламенті відбувається «дешевий спектакль для одного глядача на Банковій».
Що ж це за спектакль? Це «Мауглі», — заявила Геращенко. — Коли тут відбувається кастинг на роль Табакі, який бігає туди в сектор «Європейської солідарності» і верещать — «Акелла промахнувся», а Шерхан за всім цим з Банкової спостерігає.
За словами Геращенко, Разумков намагався зберегти «мінімальну незалежність українського парламенту».
Ви сьогодні власними руками намагається перекреслити ключове досягнення Революції гідності, — заявила Геращенко, звертаючись до депутатів більшості. — Це перетворення України з парламентсько-президентської республіки на президентську, на офіс Банкової, яким керують, можливо, і не Банкова, а Москва, бо ми ще чекаємо розслідування «вагнергейту».