Сюжет з «Мауглі» побачили в «Євросолідарності» через відставку Разумкова

Історію про Мауглі згадали у Верховній Раді, фото: Afisha

https://racurs.ua/ua/n161305-sujet-z-maugli-pobachyly-v-ievrosolidarnosti-cherez-vidstavku-razumkova.html

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Дмитра Разумкова сьогодні, 7 жовтня, Верховна Рада голосами 284 народних депутатів зняла з посади спікера парламенту.

В історії зі зняттям Разумкова, який під час парламентських виборів 2019 року був № 1 у партійному списку «Слуги народу», в «Європейській солідарності» побачили аналогії з відомою історією Редьярда Кіплінга про Мауглі — індійського хлопчика, вихованого зграєю вовків на чолі з Акеллою, убити якого намагався тигр-людоїд Шерхан зі своїм спільником шакалом Табакі.

Нардеп Ірина Геращенко, виступаючи з трибуни Верховної Ради напередодні голосування за відставку Разумкова, заявила, що в парламенті відбувається «дешевий спектакль для одного глядача на Банковій».

Що ж це за спектакль? Це «Мауглі», — заявила Геращенко. — Коли тут відбувається кастинг на роль Табакі, який бігає туди в сектор «Європейської солідарності» і верещать — «Акелла промахнувся», а Шерхан за всім цим з Банкової спостерігає.

За словами Геращенко, Разумков намагався зберегти «мінімальну незалежність українського парламенту».