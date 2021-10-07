Сюжет с «Маугли» увидели в «Евросолидарности» из-за отставки Разумкова

Историю о Маугли вспомнили в Верховной Раде, фото: Afisha

https://racurs.ua/n161305-sujet-s-maugli-uvideli-v-evrosolidarnosti-iz-za-otstavki-razumkova.html

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Дмитрия Разумкова сегодня, 7 октября, Верховная Рада голосами 284 народных депутатов сняла с должности спикера парламента.

В истории со снятием Разумкова, который во время парламентских выборов 2019 года был № 1 в партийном списке «Слуги народа», в «Европейской солидарности» увидели аналогии с известной историей Редьярда Киплинга о Маугли — индийском мальчике, воспитанном стаей волков во главе с Акеллой, убить которого пытался тигр-людоед Шерхан со своим сообщником шакалом Табаки.

Нардеп Ирина Геращенко, выступая с трибуны Верховной Рады накануне голосования за отставку Разумкова, заявила, что в парламенте происходит «дешевый спектакль для одного зрителя на Банковой».

Что же это за спектакль? Это «Маугли», — заявила Геращенко. — Когда здесь происходит кастинг на роль Табаки, который бегает туда в сектор «Европейской солидарности» и визжат — «Акелла промахнулся», а Шерхан за всем этим с Банковой наблюдает.

По словам Геращенко, Разумков пытался сохранить «минимальную независимость украинского парламента».