«Моссад» похитил в Сирии иранского генерала

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Ракурс

Израильская разведка «Моссад» провела секретную спецоперацию на территории Сирии и сумела похитить иранского генерала.

Тайная операция прошла в сентябре. Агенты «Моссада» похитили иранского генерала, который на тот момент находился в Сирии, и вывезли его на территорию одной из африканских стран, название которой не раскрывается, сообщает The Times of Israel.

Там военного допросили, а затем отпустили. Другие подробности не приводятся.

Уточняется, что главной целью операции был сбор информации, которая позволила бы установить, что именно произошло со штурманом Роном Арадом, который исчез в 1986 году после того, как его самолет сбили в небе над Ливаном. При этом сначала в СМИ появились сообщения о том, что операция разведки оказалась неудачной, а глава «Моссада» Давид Варни якобы признал ее провалом.

Впоследствии местные СМИ сообщили, что в письме, которое Варни направил сотрудникам «Моссада», спецоперация описывалась как большой успех. Несколько источников в разведке также подтвердили, что «Моссад» полностью выполнил свою миссию, и операция стала одной из важнейших и успешных из всех, которые проводились израильской разведкой для поиска достоверной информации о судьбе Арада.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в своем выступлении на открытии зимней сессии Кнессета отметил, что указанная спецоперация была сложной и масштабной.

Самолет штурмана израильских ВВС Рона Арада сбили над ливанским городом Сайда в 1986 году. Летчик катапультировался и, как считают в Израиле, попал в руки представителей ливанского шиитского движения «Амаль». После этого Арада, вероятно, перевезли в Иран, однако затем вернули в Ливан. Последние сообщения от него поступили в 1988 году — речь идет о письмах, которые он писал, находясь в заключении.

Точное время и обстоятельства смерти Арада до сих пор неизвестны. По одной из версий, он умер во время пыток в 1988 году, по другой — был убит при попытке бегства. Считается, что военный мог умереть и в 1990-х годах после отказа в оказании медпомощи.

Источник: The Times of Israel