“Моссад" викрав у Сирії іранського генерала, фото - The Times of Israel

https://racurs.ua/ua/n161304-mossad-vykrav-u-syriyi-iranskogo-generala.html

Ракурс

Ізраїльська розвідка «Моссад» провела секретну спецоперацію на території Сирії і зуміла викрасти іранського генерала.

Таємна операція пройшла у вересні. Агенти «Моссада» викрали іранського генерала, який на той момент перебував у Сирії, і вивезли його на територію однієї з африканських країн, назва якої не розкривається, повідомляє The Times of Israel.

Там військового допитали, а потім відпустили. Інші подробиці не наводяться.

Уточнюється, що головною метою операції був збір інформації, що дозволила б встановити, що саме сталося зі штурманом Роном Арадом, який зник в 1986 році після того, як його літак збили в небі над Ліваном. При цьому спочатку в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що операція розвідки виявилася невдалою, а глава «Моссаду» Давид Барнеа нібито визнав її провалом.

Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що в листі, який Барнеа направив співробітникам «Моссада», спецоперація описувалася як великий успіх. Кілька джерел в розвідці також підтвердили, що «Моссад» повністю виконав свою місію, і операція стала однією з найважливіших і успішних з усіх, що робилися ізраїльською розвідкою для пошуку достовірної інформації про долю Арада.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет в ході свого виступу на відкритті зимової сесії Кнесету зазначив, що зазначена спецоперація була складною і масштабною.

Літак штурмана ізраїльських ВВС Рона Арада збили над ліванським містом Сайда в 1986 році. Льотчик катапультувався і, як вважають в Ізраїлі, потрапив в руки представників ліванського шиїтського руху «Амаль». Після цього Арада, імовірно, перевезли до Ірану, проте потім повернули до Лівану. Останні повідомлення від нього надійшли в 1988 році — йдеться про листи, які він писав, перебуваючи в ув’язненні.

Точний час і обставини смерті Арада дотепер невідомі. За однією з версій, він помер під час тортур в 1988 році, за іншою — був убитий під час спроби втечі. Вважається, що військовий міг померти і в 1990-х роках після відмови у меддопомозі.

Джерело: The Times of Israel.