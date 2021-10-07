Дрон для боротьби з безпілотниками створили в Туреччині. Фото: zetsila.ru

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Дрон Fedai для боротьби з безпілотниками створили в Туреччині. Система захисту є спільною розробкою компаній Havelsan і Transvaro.

Перспективний комплекс призначений для захисту важливих об'єктів від повітряного нападу з використанням роїв дронів. Про це повідомляє Daily Sabah.

Нова система використовує штучний інтелект для виявлення і класифікації цілей.

Наближення безпілотників до охоронюваної зони буде фіксувати радар, який передає дані про ціль на електрооптичний комплекс. Своєю чергою, комплекс може супроводжувати ціль до підготовки безпілотника Fedai до вильоту.

Вибух боєголовки Fedai дозволяє уразити ціль на відстані до 40 м. Демонстрація можливостей комплексу відбудеться в найближчі два місяці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бойовий дрон Kargu-2 самостійно вистежив та атакував людину.

Джерело: Daily Sabah