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Ракурс
Бойовий дрон вперше в історії самостійно атакував людину. Фото: Grellix Grellix

Бойовий дрон вперше в історії самостійно атакував людину

1 чер 2021, 13:22
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Бойовий дрон Kargu-2 самостійно вистежив та атакував людину. Випадок стався у 2020 році.

Подробиці інциденту не уточнюються, тому незрозуміло, чи є жертви. Про це йдеться у звіті групи експертів Ради безпеки ООН.

Атака сталася в рамках конфлікту між урядовими силами Лівії та силами Лівійської національної армії.


Дрон, створений в Туреччині, працював у «високоефективному автономному режимі». Іншими словами, квадрокоптер був запрограмований для атаки цілей без команд від оператора. Kargu-2 оснащують вибухівкою. Крім того, вони можуть бути наведені на ціль для самопідриву.

Випуск турецького квадрокоптера Kargu-2 почався у 2019 році. Вага дрона становить 15 кг, пристрій може перебувати в повітрі до 30 хвилин. Управління здійснює оператор по закритих цифрових каналах зв’язку.

Джерело: Ракурс


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