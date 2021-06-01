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Ракурс
Боевой дрон впервые в истории самостоятельно атаковал человека. Фото: Grellix Grellixi

Боевой дрон впервые в истории самостоятельно атаковал человека

1 июн 2021, 13:22
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Боевой дрон Kargu-2 самостоятельно выследил человека и атаковал его. Случай произошел в 2020 году.

Подробности инцидента не уточняются, поэтому непонятно — погибла ли цель. Об этом говорится в отчете группы экспертов Совета безопасности ООН.

Атака произошла в рамках конфликта между правительственными силами Ливии и силами Ливийской национальной армии.


Дрон, который был произведен в Турции, работал в «высокоэффективном автономном режиме». Иными словами, квадрокоптер был запрограммирован для атаки целей без команд от оператора. Kargu-2 оснащают взрывчаткой. Кроме того, они могут быть наведены на цель для самоподрыва.

Выпуск турецкого квадракоптера Kargu-2 начался в 2019 году. Вес дрона составляет 15 кг, устройство может находиться в воздухе до 30 минут. Управление осуществляется оператором по закрытым цифровым каналам связи.

Источник: Ракурс


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