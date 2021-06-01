Боевой дрон впервые в истории самостоятельно атаковал человека. Фото: Grellix Grellixi

https://racurs.ua/n155453-boevoy-dron-vpervye-v-istorii-samostoyatelno-atakoval-cheloveka.html

Ракурс

Боевой дрон Kargu-2 самостоятельно выследил человека и атаковал его. Случай произошел в 2020 году.

Подробности инцидента не уточняются, поэтому непонятно — погибла ли цель. Об этом говорится в отчете группы экспертов Совета безопасности ООН.

Атака произошла в рамках конфликта между правительственными силами Ливии и силами Ливийской национальной армии.

Дрон, который был произведен в Турции, работал в «высокоэффективном автономном режиме». Иными словами, квадрокоптер был запрограммирован для атаки целей без команд от оператора. Kargu-2 оснащают взрывчаткой. Кроме того, они могут быть наведены на цель для самоподрыва.

Выпуск турецкого квадракоптера Kargu-2 начался в 2019 году. Вес дрона составляет 15 кг, устройство может находиться в воздухе до 30 минут. Управление осуществляется оператором по закрытым цифровым каналам связи.