Деолигархизацию новостей на ТВ планируют у Зеленского

https://racurs.ua/n155452-deoligarhizaciu-novostey-na-tv-planiruut-u-zelenskogo.html

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Деолигархизацию новостей на телеканалах Украины не исключают в будущем у Владимира Зеленского. Речь идет о деолигархизацию новостных служб на телевидении во избежание влияния крупного бизнеса на политику с помощью СМИ.

Такое мнение высказал заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака Кирилл Тимошенко в интервью «Интерфакс-Украина».

Деолигархизация новостных служб телеканалов когда-нибудь все-таки случится в Украине. Конечно, большой бизнес имеет право владеть каналами, но большинство из них (или почти все) решили, что должны влиять на политику. Вот это должно закончиться, — указал чиновник.

Он добавил, что глава государства не договаривается с олигархами о телеканалах.

Наши действия показывают, что мы делаем правильные решения. Люди это видят и умеют отделять правду от фейков. В этом и есть наша задача как государства — отделять информацию от дезинформации, — убежден Тимошенко.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что в Украине появится закон об олигархах. В список олигархов со «значительным влиянием» могут попасть 13 человек.

В прошлом году «Схемы» сообщали, что семья Медведчуков владеет долями телеканала «1+1», а также фигурирует в структуре собственности других каналов «Телерадиокомпании Студия 1+1»: «2+2» и «ТЕТ».

Напомним, СМИ недавно писали, что президенту Владимиру Зеленскому не хватает медиаресурса. Поэтому и возникла необходимость в законопроекте об олигархах, который антикоррупционеры назвали «популистским пшиком».

Источник: «Интерфакс-Украина».