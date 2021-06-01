Деолігархізацію новин на ТБ планують у Зеленського

https://racurs.ua/ua/n155452-deoligarhizaciu-novyn-na-tb-planuut-u-zelenskogo.html

Ракурс

Деолігархізацію новин на телеканалах України не виключають в майбутньому у Володимира Зеленського. Йдеться про деолігархізацію новинних служб на телебаченні з метою уникнення впливу великого бізнесу на політику через ЗМІ.

Таку думку висловив заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака Кирило Тимошенко в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Деолігархізація новинних служб телеканалів коли-небудь все-таки трапиться в Україні. Звичайно, великий бізнес має право володіти каналами, але більшість з них (або майже всі) вирішили, що повинні впливати на політику. Ось це має закінчитися, — вказав високопосадовець.

Він додав, що глава держави не домовляється з олігархами щодо телеканалів.

Наші дії демонструють, що ми робимо правильні рішення. Люди це бачать і вміють відокремлювати правду від фейків. У цьому і є наше завдання як держави — відокремлювати інформацію від дезінформації, — переконаний Тимошенко.

Раніше секретар РНБО України Олексій Данілов заявляв, що в Україні з’явиться закон про олігархів. До списку олігархів зі «значним впливом» можуть потрапити 13 осіб.

Торік «Схеми» повідомляли, що родина Медведчуків володіє частками телеканалу «1+1», а також фігурує у структурі власності інших телеканалів «Телерадіокомпанії Студія 1+1»: «2+2» та «ТЕТ».

Нагадаємо, ЗМІ нещодавно писали, що президенту Володимиру Зеленському не вистачає медіаресурсу. Тому й виникла потреба у законопроекті про олігархів, який антикорупціонери назвали «популістським пшиком».

Джерело: «Інтерфакс-Україна».