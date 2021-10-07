Дрон для борьбы с беспилотниками создали в Турции. Фото: zetsila.ru

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Дрон Fedai для борьбы с беспилотниками создали в Турции. Система защиты является совместной разработкой компаний Havelsan и Transvaro.

Перспективный комплекс предназначен для защиты важных объектов от воздушного нападения с использованием роев дронов. Об этом сообщает Daily Sabah.

Новая система использует искусственный интеллект для обнаружения и классификации целей.

Приближение беспилотников к охраняемой зоне будет фиксировать радар, который передает данные о цели на электрооптический комплекс. В свою очередь, комплекс может сопровождать цель до подготовки беспилотника Fedai к вылету.

Взрыв боеголовки Fedai позволяет поразить цель на расстоянии до 40 м. Демонстрация возможностей комплекса состоится в ближайшие два месяца.

Напомним, ранее мы сообщали, что боевой дрон Kargu-2 самостоятельно выследил человека и атаковал его.

Источник: Daily Sabah