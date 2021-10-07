Эвакуация украинцев из Афганистана. Фото: gur.gov.ua

https://racurs.ua/n161302-specslujby-rossii-pytalis-pomeshat-evakuacii-ukraincev-iz-afganistana-video.html

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Помешать украинцам из контролируемого талибами Афганистана пытались российские спецслужбы.

Москва приказала своим пропагандистским СМИ провести специальную информационную операцию против украинцев — писать о том, что эвакуации не будет. Пропагандисты отмечали, что Украина «покинула своих граждан на произвол судьбы». Однако украинские разведчики провели блестящую операцию. Об этом сообщил один из непосредственных участников операции и сотрудник военной разведки Украины Олег в эфире телеканала «Настоящее время». Сюжет опубликован в YouTube.

Нашим гражданам, которых мы забирали, неоднократно поступали предложения выехать в Россию в обмен на заявления, что Украина бросила их на верную гибель, — рассказал разведчик.



В Главном управлении разведки Минобороны добавили, что видео эвакуации украинцев из Афганистана в очередной раз подтвердило фейковость российской пропаганды.

Напомним, в августе Украина организовала в беспрецедентно сложных условиях шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли из Афганистана более 650 человек. В Министерстве иностранных дел заявляли, что Украина и в дальнейшем будет проводить эвакуацию своих граждан из Афганистана.