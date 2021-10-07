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Ракурс
Митинг профсоюзов заблокировал центр Киева. Фото: Олег Базар

Митинг профсоюзов заблокировал центр Киева (ФОТО, КАРТА)

7 окт 2021, 12:35
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Акция протеста в правительственном квартале в Киеве привела к пробкам в центре столицы.

Митинг у здания Кабинета министров устроили профсоюзы. Они митингуют за защиту трудовых прав работников во всех регионах Украины. Подходы к Верховной Раде на Грушевского и Институтской полностью перекрыты правоохранителями. Об этом 7 октября сообщает LB.ua.

Представители профсоюзов выступают против законопроектов № 5371 и № 5388 и призывают вернуть их на рассмотрение Национального трехстороннего социально-экономического совета.

Митинг профсоюзов заблокировал центр Киева. Фото: Олег Базар

Митинг профсоюзов заблокировал центр Киева. Фото: Олег Базар

Митинг профсоюзов заблокировал центр Киева. Фото: PavlovskyNEWS

Митинг профсоюзов заблокировал центр Киева. Фото: PavlovskyNEWS

В результате митинга профсоюзов центр Киева остановился в пробках.

Митинг профсоюзов заблокировал центр Киева. Карта: Гугл


Напомним, 23 сентября под зданием Верховной Рады митинговали сторонники ОПЗЖ, движения «SaveФОП». Также происходил протест «Черная метка 5600» против законопроекта № 5600. Между участниками акции SaveФОП и силовиками произошли столкновения.

Источник: LB.ua

Источник: Ракурс


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