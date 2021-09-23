Три митинга под Радой — произошла драка, полиция носит людей на руках

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Ракурс

Три акции протеста 23 сентября продолжаются под зданием Верховной Рады — митингуют сторонники ОПЗЖ, движения «SaveФОП» и протеста «Черная метка 5600» против законопроекта № 5600.

Правительственный квартал усиленно охраняют полицейские и Национальная гвардия. По словам сторонников пророссийской партии ОПЗЖ, они выступают против «политического преследования Виктора Медведчука», а также требуют не допустить повышения тарифов. Группы людей с флагами ОПЗЖ стоят в Мариинском парке.

Участники акции «Черная метка 5600» требуют от нардепов проинформировать обо всех рисках, которые заложены в так называемом «ресурсном» законопроекте № 5600.

Также у здания парламента проходит акция движения «SaveФОП» — «Сохраните упрощенную систему налогообложения». Ее представители требуют от депутатов принять законопроект № 3853−1 об упрощенной системе налогообложения и позволить плательщикам единого налога не использовать кассовые аппараты (РРО). Также требуют принятия проекта закона № 3993 об упрощении учета доходов физических лиц-предпринимателей.

По данным СМИ, между участниками акции SaveФОП и силовиками произошли столкновения. Также полицейские выносили на руках митингующих.

Напомним, 23 сентября в Раде пройдет сразу два заседания — очередное и внеочередное. На втором рассмотрят всего один законопроект, касающийся РРО.