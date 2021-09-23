Три мітинги під Радою — сталися сутички, поліція носить людей на руках / Фото: РБК-Україна

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Три акції протесту 23 вересня тривають під будівлею Верховної Ради — мітингують прихильники ОПЗЖ, руху «SaveФОП». Також відбувається протест «Чорна мітка 5600» проти законопроекту № 5600.

Урядовий квартал посилено охороняють поліцейські і Національна гвардія. За словами прихильників проросійської партії ОПЗЖ, вони виступають проти «політичного переслідування Віктора Медведчука», а також вимагають не допустити підвищення тарифів. Групи людей з прапорами ОПЗЖ стоять в Маріїнському парку.

Учасники акції «Чорна мітка 5600» вимагають від нардепів проінформувати про всі ризики, які закладені у так званому «ресурсному» законопроекті № 5600.

Також біля будівлі парламенту проходить акція руху «SaveФОП» — «Збережіть спрощену систему оподаткування!». Її представники вимагають від депутатів ухвалити законопроект № 3853−1 щодо спрощеної системи оподаткування й дозволити платникам єдиного податку не використовувати касові апарати (РРО). Також вимагають ухвалення проекту закону № 3993 про спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців.

За даними ЗМІ, між учасниками акції SaveФОП та силовиками сталися сутички. Також поліцейські виносили на руках мітингувальників.

Нагадаємо, 23 вересня в Раді пройде відразу два засідання — чергове і позачергове. На другому розглянуть всього один законопроект, який стосується РРО.