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Ракурс
Дмитро Кулеба, фото: «АрміяInform»

Чи розірвуть з РФ дипвідносини через вибори в Криму та ОРДЛО, розповів Кулеба

23 вер 2021, 12:19
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Україна не розриватиме з РФ відносин через проведення країною-агресором у тимчасово окупованому Криму голосування на російських виборах до Держдуми.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про це в ефірі телеканалу «Дом».

За словами Кулеби, сьогодні немає сенсу розривати дипломатичні відносини з РФ, оскільки відповідне питання потрібно було піднімати ще у 2014 році.

Дипломатичні відносини потрібно було розривати в 2014 році. Тепер має відбутися щось мегакатастрофічне, щоб повернутися до цього питання. Тому що розрив дипломатичних відносин — це вища міра покарання, — наголосив міністр.

Водночас Кулеба запевнив, що позитивного ефекту від розриву дипвідносин з Росією не буде, оскільки їх вже «де-факто немає".

Це риторика, яка далека від реальної політики. Я розумію, що це красиве гасло, але користі нуль. У нас і так відносин де-факто немає, — заявив міністр.


За словами Кулеби, зараз «влаштовувати шоу» з розриванням відносин з Росією буде нерозумним кроком.

Нагадаємо, вчора, 22 вересня, Верховна Рада проголосувала за визнання нелегітимними нещодавніх виборів до російської Держдуми.

Джерело: Ракурс


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