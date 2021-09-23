Дмитро Кулеба, фото: «АрміяInform»

https://racurs.ua/ua/n160592-chy-rozirvut-z-rf-dypvidnosyny-cherez-vybory-v-krymu-ta-ordlo-rozpoviv-kuleba.html

Ракурс

Україна не розриватиме з РФ відносин через проведення країною-агресором у тимчасово окупованому Криму голосування на російських виборах до Держдуми.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про це в ефірі телеканалу «Дом».

За словами Кулеби, сьогодні немає сенсу розривати дипломатичні відносини з РФ, оскільки відповідне питання потрібно було піднімати ще у 2014 році.

Дипломатичні відносини потрібно було розривати в 2014 році. Тепер має відбутися щось мегакатастрофічне, щоб повернутися до цього питання. Тому що розрив дипломатичних відносин — це вища міра покарання, — наголосив міністр.

Водночас Кулеба запевнив, що позитивного ефекту від розриву дипвідносин з Росією не буде, оскільки їх вже «де-факто немає".

Це риторика, яка далека від реальної політики. Я розумію, що це красиве гасло, але користі нуль. У нас і так відносин де-факто немає, — заявив міністр.



За словами Кулеби, зараз «влаштовувати шоу» з розриванням відносин з Росією буде нерозумним кроком.

Нагадаємо, вчора, 22 вересня, Верховна Рада проголосувала за визнання нелегітимними нещодавніх виборів до російської Держдуми.