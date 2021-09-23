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Дмитро Кулеба, фото: «АрміяInform»
Чи розірвуть з РФ дипвідносини через вибори в Криму та ОРДЛО, розповів Кулебаhttps://racurs.ua/ua/n160592-chy-rozirvut-z-rf-dypvidnosyny-cherez-vybory-v-krymu-ta-ordlo-rozpoviv-kuleba.htmlРакурс
Україна не розриватиме з РФ відносин через проведення країною-агресором у тимчасово окупованому Криму голосування на російських виборах до Держдуми.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про це в ефірі телеканалу «Дом».
За словами Кулеби, сьогодні немає сенсу розривати дипломатичні відносини з РФ, оскільки відповідне питання потрібно було піднімати ще у 2014 році.
Дипломатичні відносини потрібно було розривати в 2014 році. Тепер має відбутися щось мегакатастрофічне, щоб повернутися до цього питання. Тому що розрив дипломатичних відносин — це вища міра покарання, — наголосив міністр.
Водночас Кулеба запевнив, що позитивного ефекту від розриву дипвідносин з Росією не буде, оскільки їх вже «де-факто немає".
Це риторика, яка далека від реальної політики. Я розумію, що це красиве гасло, але користі нуль. У нас і так відносин де-факто немає, — заявив міністр.
За словами Кулеби, зараз «влаштовувати шоу» з розриванням відносин з Росією буде нерозумним кроком.
Нагадаємо, вчора, 22 вересня, Верховна Рада проголосувала за визнання нелегітимними нещодавніх виборів до російської Держдуми.
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