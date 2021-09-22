Вибори в Росії фейковими оголосила Рада

https://racurs.ua/ua/n160550-novu-derjdumu-rosiyi-rada-ogolosyla-nelegitymnou.html

Ракурс

Вибори в Росії визнала нелегітимною Верховна Рада України. Відповідну постанову парламент ухвалив 22 вересня. За ухвалення цього документа проголосували 322 народних депутати.

Рада звернула увагу світу на факт проведення 17−19 вересня 2021 року нелегітимних виборів депутатів Державної Думи Російської Федерації на тимчасово окупованій території України.

Парламент України визнав голосування незаконним, а Державну думу РФ — нелегітимною. Нардепи звернулися до міжнародної спільноти із закликом надати оцінку фальсифікованим виборам та фактам незаконного голосування.

У Раді перерахували порушення державою-окупантом норм міжнародного гуманітарного права. Йдеться про залучення до голосування громадян України з незаконно виданими паспортами Росії, переміщення населення держави окупанта на тимчасово окуповані території та неконтрольований процес перетину міжнародно визнаного державного кордону України.