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Ракурс
Джонсон вперше розповів, скільки у нього дітей

Джонсон вперше розповів, скільки у нього дітей

22 вер 2021, 14:15
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Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії, вперше підтвердив, що виховує шістьох дітей. Раніше він приховував свою позашлюбну доньку. Про це глава британського уряду зізнався під час виступу у програмі NBC Today в кулуарах Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Політик ствердно відповів на запитання ведучої, чи дійсно він має шестеро дітей. Кількість дітей Джонсона була предметом обговорення в британській політиці впродовж багатьох років. Раніше ЗМІ писали про існування позашлюбної дитини, однак прем'єр цю тему не коментував.

Загалом у Джонсона:

  • четверо дітей від другого шлюбу;

  • позашлюбна донька, яку у 2009 році народила мистецтвознавець Хелен Макінтайр;

  • син від дружини Керрі Саймондс, яка зараз чекає на другу дитину.


Борис Джонсон раніше неодноразово заявляв, що не обговорюватиме своє особисте життя й своїх дітей.

Нагадаємо, цьогоріч британський прем'єр таємно втретє одружився на 33-річній партійній активістці Керрі Саймондс. 29 квітня 2020 року у нього народився син.

Джерело: Ракурс


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