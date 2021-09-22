Джонсон впервые рассказал, сколько у него детей

https://racurs.ua/n160549-djonson-vpervye-rasskazal-skolko-u-nego-detey.html

Ракурс

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, впервые подтвердил, что воспитывает шесть детей. Ранее он скрывал свою внебрачную дочь. Об этом глава британского правительства признался во время выступления в программе NBC Today в кулуарах Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Политик утвердительно ответил на вопрос ведущей, действительно ли у него есть шесть детей. Количество детей Джонсона было предметом обсуждения в британской политике на протяжении многих лет. Ранее СМИ писали о существовании внебрачного ребенка, однако премьер эту тему не комментировал.

Всего у Джонсона:

четыре ребенка от второго брака;

внебрачная дочь, которую в 2009 году родила искусствовед Хелен Макинтайр;

сын от жены Керри Саймондс, которая сейчас ждет второго ребенка.



Борис Джонсон ранее неоднократно заявлял, что не будет обсуждать свою личную жизнь и своих детей.

Напомним, в этом году британский премьер тайно третий раз женился на 33-летней партийной активистке Керри Саймондс. 29 апреля 2020 года у него родился сын.