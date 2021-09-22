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Ракурс
Джонсон впервые рассказал, сколько у него детей

Джонсон впервые рассказал, сколько у него детей

22 сен 2021, 14:15
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Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, впервые подтвердил, что воспитывает шесть детей. Ранее он скрывал свою внебрачную дочь. Об этом глава британского правительства признался во время выступления в программе NBC Today в кулуарах Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Политик утвердительно ответил на вопрос ведущей, действительно ли у него есть шесть детей. Количество детей Джонсона было предметом обсуждения в британской политике на протяжении многих лет. Ранее СМИ писали о существовании внебрачного ребенка, однако премьер эту тему не комментировал.

Всего у Джонсона:

  • четыре ребенка от второго брака;

  • внебрачная дочь, которую в 2009 году родила искусствовед Хелен Макинтайр;

  • сын от жены Керри Саймондс, которая сейчас ждет второго ребенка.


Борис Джонсон ранее неоднократно заявлял, что не будет обсуждать свою личную жизнь и своих детей.

Напомним, в этом году британский премьер тайно третий раз женился на 33-летней партийной активистке Керри Саймондс. 29 апреля 2020 года у него родился сын.

Источник: Ракурс


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