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Ракурс
Новую Госдуму России Рада объявила нелегитимной

Новую Госдуму РФ Рада объявила нелегитимной

22 сен 2021, 14:22
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Выборы в России признала нелегитимной Верховная Рада Украины. Соответствующее постановление парламент принял 22 сентября. За принятие этого документа проголосовали 322 народных депутата.

Рада обратила внимание мирового сообщества на факт проведения 17−19 сентября 2021 года нелегитимных выборов депутатов Государственной думы Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины.


Парламент Украины признал голосование незаконным, а Государственную думу РФ — нелегитимной. Нардепы обратились к международному сообществу с призывом дать оценку фальсифицированным выборам и фактов незаконного голосования.

В Раде перечислили нарушения государством-оккупантом норм международного гуманитарного права. Речь идет о привлечении к голосованию граждан Украины по незаконно выданным паспортам России, перемещение населения государства-оккупанта на временно оккупированных территориях и неконтролируемый процесс пересечения международно признанной государственной границы Украины.

Источник: Ракурс


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