Дмитрий Кулеба, фото: «АрміяInform»

https://racurs.ua/n160592-rastorgnut-li-s-rf-dipotnosheniya-iz-za-vyborov-v-krymu-i-ordlo-rasskazal-kuleba.html

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Украина не будет разрывать с РФ отношений из-за проведения страной-агрессором во временно оккупированном Крыму голосования на российских выборах в Госдуму.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об этом в эфире телеканала «Дом».

По словам Кулебы, сегодня нет смысла разрывать дипломатические отношения с РФ, поскольку соответствующий вопрос нужно было поднимать еще в 2014 году.

Дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году. Теперь должно случиться что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу. Потому что разрыв дипломатических отношений — это высшая мера наказания, — отметил министр.

В то же время Кулеба заверил, что положительного эффекта от разрыва дипотношений с Россией не будет, поскольку их уже «де-факто нет».

Это риторика, которая далека от реальной политики. Я понимаю, что это красивый лозунг, но толку ноль. У нас и так отношений де-факто нет, — заявил министр.



По словам Кулебы, сейчас «устраивать шоу» с разрывом отношений с Россией будет неразумным шагом.

Напомним, вчера, 22 сентября, Верховная Рада проголосовала за признание нелегитимными недавних выборов в российскую Госдуму.