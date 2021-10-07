Мітинг профспілок заблокував центр Києва. Фото: Олег Базар

https://racurs.ua/ua/n161301-mityng-profspilok-zablokuvav-seredmistya-kyieva-foto-karta.html

Ракурс

Акція протесту в урядовому кварталі в Києві призвела до заторів в центрі столиці.

Мітинг поблизу будівлі Кабінету міністрів влаштували профспілки. Вони мітингують за захист трудових прав працівників у всіх регіонах України. Підходи до Верховної Ради на Грушевського та Інститутській повністю перекриті правоохоронцями. Про це 7 жовтня повідомляє LB.ua.

Представники профспілок виступають проти законопроектів № 5371 і № 5388 і закликають повернути їх на розгляд Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

Внаслідок мітингу профспілок центр Києва зупинився у заторах.

Нагадаємо, 23 вересня під будівлею Верховної Ради мітингували прихильники ОПЗЖ, руху «SaveФОП». Також відбувався протест «Чорна мітка 5600» проти законопроекту № 5600. Між учасниками акції SaveФОП та силовиками сталися сутички.

Джерело: LB.ua