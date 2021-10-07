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Ракурс
Мітинг профспілок заблокував центр Києва. Фото: Олег Базар

Мітинг профспілок заблокував середмістя Києва (ФОТО, КАРТА)

7 жов 2021, 12:35
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Акція протесту в урядовому кварталі в Києві призвела до заторів в центрі столиці.

Мітинг поблизу будівлі Кабінету міністрів влаштували профспілки. Вони мітингують за захист трудових прав працівників у всіх регіонах України. Підходи до Верховної Ради на Грушевського та Інститутській повністю перекриті правоохоронцями. Про це 7 жовтня повідомляє LB.ua.

Представники профспілок виступають проти законопроектів № 5371 і № 5388 і закликають повернути їх на розгляд Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

Мітинг профспілок заблокував центр Києва. Фото: Олег Базар

Мітинг профспілок заблокував центр Києва. Фото: Олег Базар

Мітинг профспілок заблокував центр Києва. Фото: PavlovskyNEWS

Мітинг профспілок заблокував центр Києва. Фото: PavlovskyNEWS

Внаслідок мітингу профспілок центр Києва зупинився у заторах.

Мітинг профспілок заблокував центр Києва. Карта: Гугл


Нагадаємо, 23 вересня під будівлею Верховної Ради мітингували прихильники ОПЗЖ, руху «SaveФОП». Також відбувався протест «Чорна мітка 5600» проти законопроекту № 5600. Між учасниками акції SaveФОП та силовиками сталися сутички.

Джерело: LB.ua

Джерело: Ракурс


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