Під Верховною Радою сталася бійка, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n160584-na-mityngu-pid-radou-stalasya-biyka-zatrymaly-lidera-fopiv-video.html

Ракурс

У Києві біля будівлі Верховної Ради сьогодні, 23 вересня, сталася бійка між правоохоронцями та учасниками мітингу, який проводив рух SaveФОП.

В результаті поліція затримала лідера руху SaveФОП Сергія Доротича, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Зазначається, що сутичка розпочалася після того, як Доротич спробував через поліцію прорватися до Ради. Силовики його затримали, а решту ФОПів відтіснили.

Один із правоохоронців заявив, що Доротича затримали, тому що той «грає на камеру», повідомляє Telegram-канал PavlovkyNews.

Мітинг ФОПів під Радою розпочався о дев’ятій годині. Його учасники вимагають підтримати правки по ФОПам в законодавчі акти і Податковий кодекс, які мають розглянути на позачерговому засіданні Ради, котре розпочнеться сьогодні о 16:00.

Раніше очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія дав зрозуміти, що монобільшість не голосуватиме за скасування обов’язкового використання касових апаратів.

Джерело: «РБК-Україна», PavlovkyNews