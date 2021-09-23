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Рада візьметься за олігархів, ресурсний закон і зміни до бюджету-2021, фото - Радіо Свобода

Рада візьметься за олігархів, ресурсний закон і зміни до бюджету-2021 (ТРАНСЛЯЦІЯ)

23 вер 2021, 09:59
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У Верховній Раді 23 вересня розглянуть декілька важливих законопроектів.

Відразу після замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра у парламент винесли на друге читання так званий закон про олігархів, а також ресурсний закон № 5600, який передбачає збільшення податків.

Крім того, у парламенті спробують змінити держбюджет поточного року, а саме перерозподілити 40 млрд грн. Цей законопроект розглянуть у першому читанні.


Нагадаємо, що Венеційська комісія повідомила про надання у грудні свого висновку до закону № 5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Влітку Рада Верховна Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт з поправками до Податкового кодексу та інших законів № 5600 («ресурсний законопроєкт») про індексацію окремих податкових ставок і підвищення рентних платежів. Згодом до нього подали кілька тисяч поправок.

Джерело: Ракурс


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