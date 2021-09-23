Рада возьмется за олигархов, ресурсный закон и изменения в бюджет-2021

https://racurs.ua/n160582-rada-vozmetsya-za-oligarhov-resursnyy-zakon-i-izmeneniya-v-budjet-2021-translyaciya.html

Ракурс

В Верховной Раде 23 сентября рассмотрят несколько важных законопроектов.

Сразу после покушения на первого помощника президента Сергея Шефира в парламент вынесли на второе чтение так называемый закон об олигархах, а также ресурсный закон, предусматривающий увеличение налогов.

Кроме того, в парламенте попытаются изменить госбюджет 2021 года, а именно перераспределить 40 млрд грн.

Напомним, что Венецианская комиссия сообщила о предоставлении в декабре своего заключения в закон № 5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Летом Рада приняла за основу правительственный законопроект с поправками в Налоговый кодекс и другие законы № 5600 («ресурсный законопроект») об индексации отдельных налоговых ставок и повышении рентных платежей. Впоследствии к нему подали несколько тысяч поправок.