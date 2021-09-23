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Под Верховной Радой произошла драка, фото «РБК-Украина»

На митинге под Радой произошла драка — задержали лидера SaveФОП (ВИДЕО)

23 сен 2021, 10:43
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В Киеве возле здания Верховной Рады сегодня, 23 сентября, произошла драка между правоохранителями и участниками митинга, который проводило движение SaveФОП.

В результате полиция задержала лидера движения SaveФОП Сергея Доротича, сообщает агентство «РБК-Украина».

Отмечается, что схватка началась после того, как Доротич попытался через полицию прорваться в Раду. Силовики его задержали, а остальных ФЛП оттеснили.

Один из правоохранителей заявил, что Доротича задержали, потому что тот «играет на камеру», сообщает Telegram канал PavlovkyNews.

Митинг ФЛП под Радой начался в девять часов. Его участники требуют поддержать поправки по ФОПам в законодательные акты и Налоговый кодекс, которые должны рассмотреть на внеочередном заседании Рады, которое начнется сегодня в 16:00.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия дал понять, что монобольшинство не будет голосовать за отмену обязательного использования кассовых аппаратов.

Фото: «Суспільне»


Источник: «РБК-Украина», PavlovkyNews


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