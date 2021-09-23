На митинге под Радой произошла драка — задержали лидера SaveФОП (ВИДЕО)https://racurs.ua/n160584-na-mitinge-pod-radoy-proizoshla-draka-zaderjali-lidera-savefop-video.htmlРакурс
В Киеве возле здания Верховной Рады сегодня, 23 сентября, произошла драка между правоохранителями и участниками митинга, который проводило движение SaveФОП.
В результате полиция задержала лидера движения SaveФОП Сергея Доротича, сообщает агентство «РБК-Украина».
Отмечается, что схватка началась после того, как Доротич попытался через полицию прорваться в Раду. Силовики его задержали, а остальных ФЛП оттеснили.
Один из правоохранителей заявил, что Доротича задержали, потому что тот «играет на камеру», сообщает Telegram канал PavlovkyNews.
Митинг ФЛП под Радой начался в девять часов. Его участники требуют поддержать поправки по ФОПам в законодательные акты и Налоговый кодекс, которые должны рассмотреть на внеочередном заседании Рады, которое начнется сегодня в 16:00.
Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия дал понять, что монобольшинство не будет голосовать за отмену обязательного использования кассовых аппаратов.
Источник: «РБК-Украина», PavlovkyNews