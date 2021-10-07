Евакуація українців з Афганістану. Фото: gur.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n161302-specslujby-rosiyi-namagalysya-zavadyty-evakuaciyi-ukrayinciv-z-afganistanu-video.html

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Завадити українців з контрольованого талібами Афганістану намагалися російські спецслужби.

Москва наказала своїм пропагандистським ЗМІ провести спеціальну інформаційну операцію проти українців — писати про те, що евакуації не буде. Пропагандисти наголошували, що Україна «покинула своїх громадян напризволяще». Однак українські розвідники провели блискучу операцію. Про це повідомив один із безпосередніх учасників операції та співробітник воєнної розвідки України Олег в ефірі телеканалу «Настоящее время». Сюжет опубліковано в YouTube.

Нашим громадянам, яких ми забирали, неодноразово надходили пропозиції виїхати до Росії в обмін на заяви, що Україна покинула їх на вірну загибель, — розповів розвідник.



В Головному управлінні розвідки Міноборони додали, що відео евакуації українців з Афганістану вкотре підтвердило фейковість російської пропаганди.

Нагадаємо, у серпні Україна організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли з Афганістану понад 650 осіб. У Міністерстві закордонних справ заявляли, що Україна й надалі проводитиме евакуацію своїх громадян з Афганістану.