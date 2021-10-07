Путин смилостивился пустить больше газа в Европу и сбил цены. Фото: ytro.news

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Фьючерсные цены на газ в Европе 6 октября составляли 1 тыс. 937 долл. за 1 тыс. куб. м., но затем резко упали после заявления президента России Владимира Путина, который предложил «Газпрому» подумать об увеличении предложения российского газа на европейском рынке и прокомментировал транзит через Украину. Об этом сообщает BBC.

Но сделать это нужно аккуратно. Посчитайте с «Газпромом», поговорите. Я с вами согласен. Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему. Потому что, как известно, по ажиотажу происходят другие малоприятные события, — отметил президент страны-агрессора.

Как известно, 28 сентября цены на газ в Европе установили исторический рекорд, впервые превысив 1 тыс. долл. за 1 тыс. куб. м. С тех пор цены продолжали стремительно расти.

Вечером в среду, 6 октября, цена газа на европейской бирже упала на 36% за несколько часов. При этом в последние недели наблюдался рекордный рост, вчера фьючерсные цены торговались еще по 1 тыс. 924 долл., но через несколько минут после заявления Путина цены упали до 1 тыс. 243 долл.

Как известно, по итогам первых девяти месяцев текущего года транзит газа через ГТС Украины снизился на 17,2%. Глава оператора Газотранспортной системы Сергей Макогон отмечал, «Газпром» не заинтересован в увеличении поставок. В январе-сентябре 2021 года транзит газа через украинскую ГТС упал на 17,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 32,7 млрд куб. об.

Напомним, газовый шантаж России происходит на фоне подготовки к вводу в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция призвали Евросоюз расследовать причины резкого повышения цены на газ.

Источник: BBC