Хто зі «слуг народу» не голосував за відставку Разумкова

https://racurs.ua/ua/n161308-hto-zi-slug-narodu-ne-golosuvav-za-vidstavku-razumkova.html

Ракурс

Відставку Дмитра Разумкова підтримала Верховна Рада, але не всі депутати зі «Слуги народу» голосували за це.

Згідно з даними поіменного голосування на сайті Верховної Ради, виступили проти відставки спікера семеро представників «Слуги народу»:

Людмила Буймістер,

Артем Дмитрук,

Володимир Козак,

Олег Воронько,

Оксана Дмитрієва,

Василь Мокан,

Неллі Яковлєва.

Утрималися чотири нардепи пропрезидентської партії: Олександр Бакумов, Валерій Божик, Дмитро Гурін та Дмитро Микиша. Водночас голосували «за» вихідці з «Слуги народу» Олександр Юрченко, Роман Іванісов і Євген Шевченко.

Були відсутні Сергій Бабак, Костянтин Касай, Михайло Новіков, Євген Петруняк, Олександр Ткаченко, Іван Юнаков, Любов Шпак, Ольга Саладуха, Дмитро Наталуха, Дар’я Володіна, Олег Арсенюк.

Нагадаємо, історія спікерства Дмитра Разумкова дійшла до кінця. 7 жовтня Верховна Рада залишилася без очільника. За відставку Разумкова проголосували 284 нардепи. «Слугу народу» підтримали її союзники з «Батьківщини», груп «За майбутнє" та «Довіра». Після своєї відставки на брифінгу Разумков заявив, що шукатиме союзників, зокрема і серед «слуг».