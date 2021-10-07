У світі триває вакцинація від коронавірусу, фото: Marco Verch

https://racurs.ua/ua/n161309-vakcynaciu-modernou-obmejyla-finlyandiya-cherez-pobichni-efekty-detali.html

Ракурс

Фінляндія призупиняє застосування вакцини від коронавірусу Moderna для щеплення чоловіків, які народилися в 1991 році і пізніше.

Причиною є ризик розвитку рідкісного побічного ефекту — міокардиту (запального захворювання серцевого м’язу), повідомляє The Guardian.

Шведські і датські чиновники охорони здоров’я також вже оголосили, що вони призупинять використання вакцини Moderna для молоді та дітей.

Скандинавське дослідження за участю Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії показало, що ризик розвитку міокардиту у чоловіків у віці до 30 років, які отримали вакцину Moderna Spikevax, трохи вище, ніж у інших, — зазначають фінські чиновники зі сфери охорони здоров’я.

Водночас зазначається, що міокардит зазвичай проходить сам по собі через кілька днів.

Як запобіжний захід у Фінляндії хлопчикам і молодим чоловікам будуть вводити вакцину компанії Pfizer.

У компанії Moderna вже заявили, що знають про це рішення регулюючих органів країн Скандинавії.

Як правило, це легкі випадки, і люди зазвичай видужують протягом короткого часу після стандартного лікування і відпочинку, — запевняють у компанії. — Ризик розвитку міокардиту значно зростає для тих, хто заразився коронавірусом, і вакцинація є найкращим способом захисту від нього.

Джерело: The Guardian